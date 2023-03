Haben Sie dazu ein Beispiel?

Als meine jüngere Tochter ungefähr zehn Jahre alt war, ging sie gerne samstags nach Zürich, um ein wenig in der Stadt herum zu schlendern. Jedes Mal kam sie eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde später nach Hause, als wir vereinbart hatten. Sie vergass einfach immer die Zeit. Einmal bat ich sie, heute wirklich pünktlich um 17 Uhr Zuhause zu sein, weil es mir an diesem Tag wichtig war. Um 17 Uhr rief sie mich an und war ganz aufgeregt, weil sie wieder zu spät dran war. Nun hätte ich schimpfen können und als Konsequenz diese Ausflüge streichen. Aber ich entschied mich, sie einfach zu fragen, warum es ihr eigentlich so schwer falle, pünktlich zu sein. Ich fragte, du hast doch eine Uhr und ein Handy, guck doch einfach immer wieder mal nach, wie spät es ist. Da schaute sie mich mit grossen Augen an und sagte: Das ist doch stressig! Ich erklärte ihr, dass man es im Alltag so macht, um pünktlich zu sein. Und dann ja die Ferien hat, in denen man nicht immer auf die Uhr schauen muss. Das Gespräch dauerte eine knappe Minute, aber ab diesem Moment war sie pünktlich, weil ich ihr erklärt hatte, wie man das hinkriegt. Allein war sie schlicht nicht auf die Idee gekommen, weil sie ihre Ausflüge immer so genoss.