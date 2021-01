Studien belegen, dass Mütter aus überbehütenden Kulturen die Elternschaft als viel belastender wahrnehmen als Eltern, die das Laisser-faire zelebrieren. Wie Autorin Druckerman in ihrer dreijährigen Recherche zum Buch herausfand, halten Mütter in Frankreich nicht viel davon, ihr Leben komplett nach ihren Kindern zu richten. «In Frankreich fände man diesen Gedanken absurd», sagte sie in einem Interview. Das Kind muss doch im Umkehrschluss annehmen, das Glück seiner Mutter hänge allein von ihm selbst ab. Das erzeugt zu viel Druck auf beiden Seiten. Hier (in Frankreich, Anm. d. Red) herrscht die Meinung: Eine unglückliche Mutter kann keine glücklichen Kinder erziehen.