Als Erstes gilt es, die Eierschalen zu zerkleinern. Das gelingt am besten, wenn man sie in einem Mörser zermalmt oder in einem Beutel klein klopft, bis ein grosser Teil davon eine sand- oder puderartige Konsistenz aufweist. ­Anschliessend lässt man das Eier­schalenmehl einen Tag lang in einem mit Wasser gefüllten Gefäss ziehen. Als Richtwert für die Dosierung gilt: Drei bis vier Eierschalen kommen auf einen Liter Wasser.