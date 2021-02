Weswegen gehört Glück als Unterrichtsfach in die Schule? Ist es nicht Aufgabe des Elternhauses, ihre Kinder zu glücklichen Menschen zu erziehen?

Die Persönlichkeitsentwicklung findet nicht nur in einem Bereich statt. Elternhaus und Schule lassen sich nicht voneinander trennen, sie spielen ineinander. Und das Glück der Kinder obliegt nicht den Eltern allein. Es ist ein gesellschaftsrelevantes Thema. Die Schule kann sich diesbezüglich nicht verschliessen.



Wie genau sieht eine Lektion Glück denn aus?

Am besten ist es eine Doppellektion pro Woche. Glück kann nicht einmalig unterrichtet werden, es ist ein lebenslanges Lernen, mit dem man sich auch nach der Schule immer wieder auseinandersetzen kann. Der klassische Glücksunterricht in der Schule besteht aus einem Thema und Übungen dazu. Ein Beispielthema wäre: Was kann ich. Die SchülerInnen reflektieren über die eigenen Fähigkeiten. Aber das Schulfach Glück ist nicht immer nur easy. Man hinterfragt und offenbart sich. Das ist anstrengend und trägt manchmal auch eine Verarbeitungsphase nach sich.



An wie vielen Schule in der Schweiz wird Glück unterrichtet.

Es gibt 90 Personen in der Schweiz, die die Ausbildung zur Glückslehrperson gemacht haben. Darunter Spitalclowns, ZirkusartistInnen, TrainerInnen. Etwa die Hälfte sind Lehrpersonen. Ich gehe davon aus, dass um die 45 oder 50 das Schulfach Glück unterrichten oder einfliessen lassen.



Das sind nicht gerade viele.

In der Schweiz ist die Thematik noch nicht verankert. Es kommen erst nach und nach Anfragen von Schulleitungen zu mir. Wir sind in einer Phase, in der es darum geht, das Fach Glück zu etablieren. Oft ist das Thema jedoch bereits Bestandteil von Fächern, die sich mit Religion, Ethik und Sozialem befassen.