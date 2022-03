1. Der richtige Umgang mit Unsicherheit und Angst

Am 24. Februar hat Russland die Ukraine angegriffen, seither beherrschen Kriegsbilder die News, den Alltag, den Pausenplatz. Die Betrofffenheit ist gross. Der Krieg ist nicht irgendwo ausgebrochen, sondern in Europa, auf unserem Kontinent. «Kommt er auch in die Schweiz?», fragen viele Kinder ihre Eltern. «Hier würde ich erst einmal erklären, dass im Moment viele Menschen daran arbeiten, dass es nicht soweit kommt und der Krieg wieder endet», sagt Sabine Brunner, Psychologin am Marie Meierhofer Institut für das Kind. «Man darf aber auch zur eigenen Unwissenheit stehen als Eltern. Und dann vielleicht zusammen mit dem Kind Informationen suchen. So lernt es, wie man sich selbst einen Überblick verschaffen kann.» Auch zu Gefühlen wie Angst dürfen Eltern stehen. Allerdings nicht ungefiltert: «Es ist wichtig, dass Erwachsene aus ihren Gefühlen kein Tabu machen sondern ihren Kindern vorleben, wie man mit schwierigen Emotionen umgehen kann. Jedoch sollten Erwachsene versuchen, sich sachlich mitzuteilen, um eigene Ängste nicht auf die Kinder zu übertragen.»