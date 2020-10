Diese Dinge finden jedoch meist in einem gesicherten Rahmen statt. Sind Mutproben heutzutage also weniger gefährlich als früher?

Man kann sagen, dass viele Dinge auch einfacher wurden. Wer ein grosses Feuer machen will, kann in einer App nachschauen, wie der Wind weht und genau planen, wie er vorgehen muss, um weder Natur noch Tier zu schaden. Genau darauf setzen wir in der Pfadi: Abenteuer sind möglich, wenn die Risikokompetenz vorhanden ist. Es liegt an den Eltern und Erziehungsberechtigten, diese den Kindern zu vermitteln.