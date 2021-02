1994 trat Pierce Brosnans zweite Ehefrau Keely in sein Leben, mit der er zwei Söhne hat: Dylan und Paris. So fand Brosnan das Familienglück wieder, das er auf Instagram zelebriert. Sei es mit Erinnerungsaufnahmen, wie dem Foto, das ihn und den kleinen Dylan beim Kuscheln in einem Strandstuhl zeigt (aufgenommen von Karl Lagerfeld) oder mit aktuellen Posts, in denen er seinen Kindern zu Geburtstagen und Schulabschlüssen gratuliert.