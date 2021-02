Die Familie bleibt jedoch auch im Lockdown nicht nur unter sich. Die Kinder seien virtuell ständig mit ihren Freunden rund um den Globus in Kontakt, erzählt Angelina. Dass die Pandemie den Kindern wichtige Erfahrungen stiehlt, macht die sechsfache Mutter jedoch traurig. «Pax geht in sein Abschlussjahr, kann jedoch nicht wirklich erleben, was es bedeutet, ein Senior zu sein. Und Zahara macht ihren Führerschein mit einem Fahrlehrer, der kompletten Schutzanzug trägt.»