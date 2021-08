Aufgewachsen weit weg vom Schuss, dafür in Kontakt mit der ganzen Welt: So fasst Annina Campell ihre Kindheit zusammen. «Bei uns war stets was los. Unser Wohnzimmer war der Stammtisch des Hotels, das Spielzimmer stand auch unseren Gästen zur Verfügung.» Als Ortsansässige besuchte sie das Lyceum Alpinum in Zuoz, schloss Freundschaften mit vielen ausländischen Internatsschülerinnen und -schülern. «Das hat mich geprägt, und ich wünsche mir, dass meine Kinder ebenfalls mit so offnen Augen und Herzen durch ihre Schulzeit gehen können, wie ich das durfte», sagt Annina.