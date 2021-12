Michelle Hunziker ist eine der gefragtesten TV-Moderatorinnen im deutschsprachigen Raum, Social-Media-Star und sechsfache Mama... wenn man so will. Sie hat drei Hunde und drei bezaubernde Töchter: Celeste, 6, Sole, 8, und die bereits 25-jährige Aurora. Mit Ehemann Tomaso Trussardi gehört sie zu den ganz Reichen und Berühmten der Show- und Modeszene. Sie sieht toll aus, ist unglaublich schlagfertig und witzig und hat richtig was im Kopf. Diese Frau ist vom Leben so wirklich verwöhnt – und doch völlig am Boden geblieben. Denn fürs neue Jahr hat sie nur einen ganz simplen Wunsch, wie sie im Interview mit der Schweizer Illustrierten verrät.