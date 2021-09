Britney Spears fasst ihre Mutterliebe in Worte

Der Post lässt keinen Zweifel: Britney Spears würde ihre Buben am liebsten der ganzen Welt zeigen. Dass sie es nicht tut, beweist, was für eine tolle Mama sie ist, die das Wohl und den Willen ihrer Söhne im Fokus behält. «Es gibt Vieles, was ich nicht mit euch teilen kann, weil meine Kinder privat sind und ich finde das super. Was ich aber verraten kann, ist: Sie sind beide unglaublich talentiert und ich bin gesegnet, diese beiden kleinen Männer in meinem Leben zu haben!!!»