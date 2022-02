Darf man sein Kind auf den Mund küssen?

Was mich an dieser Auf-den-Mund-küssen-Diskussion stört: Hier werden Dinge sexualisiert, die nicht sexualisiert gehören. Das Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern hat niemals irgend eine sexuelle Komponente! Mütter stillen, Babys nuckeln an ihren Brustwarzen. Eltern wickeln ihre Kinder und reinigen ihre Geschlechtsteile. Eltern streicheln und küssen ihre Kinder, und umgekehrt. Ja, es geht hier darum, Bedürfnisse zu befriedigen. Aber nicht erotische - und sorry, eine Gesellschaft, die sowas assoziiert, ist ja schon irgendwie krank. Hier geht es ums Bedürfnis nach Nähe. Und wenn dieses durch einen Kuss auf den Mund ausgedrückt wird, ist das absolut in Ordnung.