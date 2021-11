Miles ist jetzt in der 5. Klasse. Gestern durfte er zum ersten Mal am Nationalen Zukunftstag teilnehmen und sein Mami Sandra Boner, 46, aufs Dach des Fernsehstudios in Zürich Leutschenbach begleiten, von wo aus sie regelmässig der gesamten Deutschschweiz die Sendung «SRF Meteo» präsentiert. Um rechtzeitig dort zu sein, mussten die Solothurnerin und ihr Jüngster ganz schön früh aus den Federn. Sie wollten den 7-Uhr-Zug zu erwischen. Und so hat sich Miles denn auch schnell entschiden, dass er wohl eher kein Wettermoderator werden möchte. Nicht, weil es langweilig wäre auf dem Fernseh-Dach. «Aber da muss man einfach zu früh aufstehen.»