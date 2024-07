Das ist die Familie von Kamala Harris

Der Mann von Kamala Harris: Doug Emhoff

Am 22. August 2024 feiern Kamala Harris und Doug Emhoff (59) ihren zehnten Hochzeitstag. Gerade einmal ein Jahr verging zwischen Kennenlernen und dem Hochzeit. Gemeinsame Bekannte arrangierten 2013 ein Blind-Date. Und lagen mit ihrer Vermutung richtig: Kamala Harris und Douglas «Doug» Emhoff sind ein Traumpaar. «Es ist so verrückt. Es ist, als würde die Flitterwochen-Phase nie enden», beschrieb Ella Emhoff (25), Dougs Tochter aus erster Ehe, gemäss Bunte.de in einem Interview mit der «New York Times» einmal die Beziehung zwischen ihrem Vater und Kamala Harris.