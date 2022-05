Kinder mit Hund sind weniger krank: Eine finnische Studie zeigt auf, dass Hunde gut fürs Immunsystem sind. Offenbar wirkt sich die Anwesenheit eines Hundes im Familienhaushalt schon im Säuglingsalter auf die Gesundheit aus. Kinder, die mit einem Hund aufwachsen, sind rund 30 Prozent weniger anfällig auf Husten oder Ohrenentzündungen. Der Leiter der Studie, Dr. Eija Bergroth vom Kuopio Universitätsspital erklärt den Effekt damit, dass Hunde mehr Dreck und Allergene mit in den Haushalt bringen, dies trainiert das Immunsystem der Kinder.



Hunde helfen beim Lernen: Die Anwesenheit eines Hundes kann die Konzentration eines Kindes positiv beeinflussen. Forscher der University of California in Davis und der Tufts University’s Cummings School of Veterinary Medicin haben herausgefunden, dass Kinder aus Haushalten mit Hund bessere Schulnoten erzielen, als Kinder, die ohne Hund aufwachsen. Ausserdem könne die Anwesenheit eines Hundes die Lesefähigkeit um zwölf Prozent steigern, so Focus.