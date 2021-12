Irène Kälin wuchs als Einzelkind in Lenzburg AG auf. Ihre Eltern führten zusammen ein Atelier für Architektur und Bauhandwerk. «Mein Vater kochte und putzte oft mehr als meine Mutter, die beruflich sehr engagiert war», sagt Kälin. «Für mich war das ganz normal.» Am Familientisch war Politik nicht das Hauptthema. «Aber wir waren schon immer die Linken in der Verwandtschaft.» Der Vater protestierte gegen die AKWs, und die Mutter nahm Irène als vierjähriges Mädchen mit an den Frauenstreik. «Ich erinnere mich aber nur noch an den Hotdog, den ich in Zürich ass», sagt sie lachend.