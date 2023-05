Deswegen rockt Aurora Ramazotti die Mutterschaft

Dafür weiss Aurora aber sehr wohl, was es braucht, um eine glückliche Mutter und Frau zu sein: Verwöhnprogramm für sich selber. Und so packt die Gute ihren kleinen Buben ein und nimmt ihn mit in den Schönheitssalon, wo sie sich eine Pediküre und einen Besuch beim Friseur gönnt. An ihrer Brust nuckelt ein zufriedener kleiner Cesare, während seine Mutter selig lächelt.