Essbare Geschenke haben einen entscheidenden Vorteil: Sie stehen nach Weihnachten nicht rum. Wer auf Nummer sicher gehen will, dass sein Präsent sinnvoll zum Einsatz kommt, schenkt einen kulinarischen Leckerbissen. Wie wärs mit einem Block Weihnachtsbutter? 250 Gramm weiche Butter mit zwei Teelöffeln Honig mischen und mit einem Teelöffel Lebkuchengewürz und einer Prise Salz würzen. In Butterpapier wickeln, kühlen. Dieser Brotaufstrich verzaubert jeden Brunch in ein Festessen.