Emily Ratajkowski zieht nicht nur gerne körperlich blank, auch ihre Gefühle legt das Model immer wieder offen. Dabei ist sie schonungslos ehrlich. «Mein Mann sagt gern, dass wir schwanger sind. Ich finde das zwar süss, aber wahr ist es nicht. Ehrlich gesagt ärgert es mich, dass die DNA seiner gesamten Familie in mir drin ist, aber meine DNA nicht in ihm. Das ist einfach unfair.» Mit ihrem Ehemann Sebastian Bear-McClard, 33, den sie 2018 geheiratet hat, könne sie zwar darüber lachen - aber in jedem Witz stecke eben auch ein Funken Wahrheit, so Ratajkowski.