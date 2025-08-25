Die Tochter von Edith Hunkeler zieht aus

Am Anfang sei es nicht leicht gewesen, mit der Invalidität Frieden zu schliessen, erinnert sich Hunkeler. Die Frage nach dem Warum stand immer wieder im Raum. Doch die Teilnahme an einem Rollstuhlrennen in den USA veränderte alles: Edith Hunkeler entdeckte den Sport für sich und wurde zu einer der erfolgreichsten Rollstuhlathletinnen aller Zeiten. Bis zu ihrem Rücktritt vor zehn Jahren gewann sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter acht paralympische Medaillen. «Es waren jedoch nicht nur die Erfolge, sondern auch die Menschen, denen ich im Sport begegnen durfte, die Hochs und die Tiefs, die mich stark machten.»