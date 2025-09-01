Genau so passierte es vor einigen Jahren Prinz George (12), als er beim Weihnachtsspaziergang in Sandringham 2016 von einem Passanten Pralinen geschenkt bekam. Als er die Leckereien auspacken wollte, schritt Prinz William (43) ein und nahm seinem Sohn die Schokolade weg. Doch warum eigentlich? Hinter der von zahlreichen Fotografen beobachteten Situation steckt mehr als nur ein Schoggi-Verbot. Royal-Kinder haben tatsächlich besondere Regeln, wenn es ums Naschen geht.