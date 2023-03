Diese Vornamen könnten ein Kind später seine Karriere kosten

Es gibt auch Namen, die Erfolg implizieren

Natürlich gibt es auch das Gegenteil: Namen, mit denen wir automatisch positive Charaktereigenschaften assoziieren. Namen also, die ihren Trägern unbewusst bei der Notenvergabe in der Schule oder später auch bei Beförderungen im Job einen kleinen Vorteil verschaffen. Dazu gehören Namensklassiker wie Alexander oder Marie, Elizabeth oder Benjamin. Und ganz besonders kurze, prägnante Vornamen klingen in unseren Ohren offenbar erfolgversprechend. Und tatsächlich scheint sich das in der Realität ebenfalls abzubilden. Nehmen wir das Beispiel Dirk: Deutsche Studien konnten nachweisen, dass Menschen mit diesem Vornamen überdurchschnittlich oft ein gutes Salär mit nach Hause bringen. So ein Dirk scheint uns also extrem effizient und kompetent zu sein, weswegen er bei Gehaltsverhandlungen gute Karten hat.