DJ Antoine war beim Kaiserschnitt dabei – obwohl er kein Blut sehen kann

Seiner Partnerin und dem Baby gehe es den Umständen entsprechend gut, auch wenn alles etwas länger gedauert habe als geplant, so DJ Antoine. Seine Tochter kam per geplantem Kaiserschnitt zur Welt. Der frischgebackene Papa wich während der Geburt nicht von der Seite seiner Partnerin. Er hat sogar die Nabelschnur durchtrennt – obwohl er kein Blut sehen kann. «Ein magischer Moment. So ein Gefühl und Erlebnis kann man kaum in Worte fassen.»