Ein Fest für die Giraffen im Zürcher Zoo

Giraffen kennen ihre Namen

Verfüttert werden die Christbäume an diesem Tag an die vier Netzgiraffen-Kühe Malou (7) Luna (7) Irma (6) und Jahi (6). Zuerst einmal gibts einen Baum zur Probe. Bevor die Tanne richtig aufgehängt werden kann, müssen die Giraffen kurz aus der Innenanlage hinaus in den hinteren Bereich der Lewa Savanne. Das geht ruckzuck, denn der Tierpfleger braucht nur ihre Namen zu rufen, und schon dislozieren die Damen. «Unsere Giraffen und Nashörner kennen ihre Namen und hören auf sie. Andere Tierarten in der Lewa Savanne reagieren dagegen auf unterschiedliche Tonsignale», erzählt Dominik Ryser.