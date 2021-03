Warum hat diese Reise so lange gedauert?

Wir reisten einen Tag vor dem Abflug bereits nach Zürich, um am Flughafen den obligatorischen Corona-Test zu machen. Das war jedoch nicht möglich, weil die Labors bereits geschlossen waren. Den Test konnten wir zwar durchführen, um das Resultat rechtzeitig vor dem Flug zu erhalten, wars aber schon zu knapp. Also mussten wir den Flug umbuchen und wieder nach Hause fahren. Am nächsten Tag warteten wir ab, ob das Resultat negativ ist, was zum Glück der Fall war. Schliesslich konnten wir am Dienstag fliegen, übernachteten dann in Newark beim Flughafen und fuhren am Tag darauf mit dem Zug weiter nach Boston, die Zugfahrt dauert ungefähr vier Stunden.