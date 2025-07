Für Anja Zeidlers Tochter Jela stehen grosse Veränderungen an

Wie werdet ihr die Kinderbetreuung mit Eintritt in den Kindergarten organisieren?

Wir sind dankbar, dass wir das Privileg haben, vier Grosselternteile zu haben, die liebend gerne unsere Kinder betreuen. Mein Papa, der mittlerweile pensioniert ist, hat schon angekündigt, dass er dann jederzeit gerne als Badegast in den neuen Pool kommt und dabei die Kinder beschäftigt. Milan und ich brauchen sicher zwei volle Tage die Woche, an denen wir gemeinsam arbeiten und uns um unsere Firmen kümmern können. Die anderen Tagen wechseln wir uns meistens ab mit der Betreuung: Das sieht so aus, dass ich den Vormittag mit den Kids verbringe und er den Nachmittag, während ich dann arbeiten kann.