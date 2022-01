Lisa ist bereit. Mit den Skischuhen an den Füssen und dem Helm auf dem Kopf steht sie im Gang, plaudert und wartet auf ihre Eltern Nina und Nino Schurter, beide 35. Für Lisa ist es der erste Ski- und Schlitteltag der Saison. Und die Sechsjährige kann es kaum erwarten, mit Papa endlich die Piste hinunterzuflitzen, nachdem es im Valbella Resort zuerst eine gemütliche Familienrunde mit Globi-Buch gegeben hat. «Für mich ist der Winter eine schöne Abwechslung», sagt Nino Schurter, neunfacher Mountainbike-Weltmeister. Es ist die Zeit, in der er nicht ständig an Wettkämpfe reist, seine Familie mehr geniessen kann, auch auf den Langlaufski trainiert. Ein solcher Familientag im Schnee, zum Beispiel hier in der tief verschneiten Lenzerheide unweit ihres Wohnorts Chur GR, das gibt es so sieben-, achtmal pro Jahr.