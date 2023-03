Ein Baby für «Harry Potter»!

Seit knapp zehn Jahren ein skandalfreies Paar

Der Brite Radcliffe und die US-Amerikanerin Darke hatten sich vor rund zehn Jahren am Set des gemeinsamen Films «Kill Your Darlings» kennen und wenig später lieben gelernt. Sie wirkte auch schon in Serien wie «The Marvelous Mrs. Maisel» oder Hollywood-Produktionen wie «Thank You for Your Service» mit. Radcliffe hatte zuletzt durch seine Rolle als Weird Al Yankovic in einem Biopic über den schrägen Musiker für Aufsehen gesorgt.