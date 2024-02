So geht es Hazel Brugger nach der zweiten Geburt

Hazel Brugger sagt, sie sei im Leben noch nie so glücklich gewesen wie nach der Geburt ihres zweiten Babys. «Ich hab wirklich nicht damit gerechnet, dass es mir so gut geht nach der Geburt.» Thomas bestätigt: «Du wirkst unglaublich erfüllt und happy.» Er sei sehr, sehr dankbar dafür, dass alles so gut klappe.