In unserem letzten Gespräch hast du befürchtet, dir könnte im Mutterschaftsurlaub die Decke auf den Kopf fallen. Und, wie sieht es aus?

Also langweilig ist mir ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil: Die Zeit fliegt nur so dahin. Als neue Mama ist man ja ständig etwas am machen: Stillen, wickeln, das Baby rumtragen, beruhigen – und ich könnte Tim den ganzen Tag auch einfach nur anschauen.