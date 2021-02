Vor der Hochzeit mit dem Walliser Juristen und Grossrat (später Nationalrat) Peter von Roten lässt sich Iris 1946 per Ehevertrag von der Pflicht zur Hausarbeit entbinden. Nach der Geburt von Hortensia 1952 bleibt sie berufstätig und feilt während Jahren an ihrem Buch, dessen Sprengkraft ihr bewusst ist. «Ich habe Angst, dass die Sache fast zu revolutionär ist, um gemacht zu werden», schreibt sie in einem Brief an ihren Mann.