Mittlerweile muss sich die jüngere Schwester von Herzgoin Catherine die Herausforderungen nicht mehr draussen in der Welt suchen. Das Leben serviert sie ihr jeden Tag aufs Neue in Form ihrer zwei Kinder Arthur, 2, und Grace, 4 Monate.



Keine Frage: Durchhaltevermögen, Energie und Dickköpfigkeit können einer zweifachen Mutter im Familienalltag nicht schaden. In einem äusserst seltenen Interview, das Pippa für die Sportmarke Hoka One gegeben hat, verrät sie nun, dass auch Bewegung und Sport weiterhin eine grosse Rolle spielen in ihrem Leben, allerdings nicht mehr auf die gleiche Weise wie früher. «In den vergangenen zwei Jahren haben das Familienleben und die Mutterschaft einen Grossteil meiner Freizeit in Anspruch genommen. So sind die früheren Herausforderungen in den Hintergrund gerückt», sagt Pippa. «Fitness und Jogging gehören jedoch weiterhin zu meiner wöchentlichen Routine. Aber ich renne jetzt eher Babys hinterher, als dass ich Ziellinien überquere», scherzt sie.