«Ich spiele oft ‹Vier gewinnt› mit meinen drei Kindern»

Warum haben Sie sich gegen ein Verbot internationaler Adoptionen eingesetzt?

Ein totales Verbot wäre für mich ein No-Go. Ich denke dann immer an mich als verlassenes Kind in Indien. Vielleicht wäre ich dort einfach ein Schuhputzer geworden. Wer hätte sich damals vorstellen können, dass ich einmal im Nationalrat sitzen würde? Ich verstehe sehr gut, dass Menschen, die ihre Adoption in der Schweiz als schmerzhaft erlebt haben, anders empfinden. Das nehme ich sehr ernst. Seit dem Haager Abkommen hat sich die Situation aber stark verbessert, die Hürden für eine Adoption sind sehr hoch geworden.