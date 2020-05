Ist Königin Letizia zu streng mit ihren Töchtern?

Sofia und Leonor sassen zuckersüss auf dem heimischen Sofa, lasen fehlerfrei aus dem Klassiker und richteten anschliessend warme Worte an die Kinder Spaniens. So weit, so herzig. Aber, zugegebener Massen, doch sehr pützlet. Schliesslich haben viele Kids in diesem Alter auf alles andere Lust, als auf rosa Blusen und schwere Literatur. Rosa Brille und die schwere Luft in Discos wäre wohl eher die Umgebung der Wahl. So kritisiert auch der Kritiker: «Die Lesung von ‹Don Quijote› trug die Handschrift ihrer Mutter. Es schien alles sehr gezwungen. Ich bin sicher, sie haben es zwanzig Mal geprobt, dabei wäre es in Ordnung gewesen, wenn sie Fehler gemacht hätten, das wäre normal gewesen. Doch es war alles so forciert.»