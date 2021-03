Keine Sorge, Stilldemenz ist keine Krankheit. Obwohl gewisse hormonelle oder schlafbedingte Umstände sie verstärken können, kommt die Vergesslichkeit von Müttern und Vätern nach der Geburt ihres Kindes in erster Linie zustande, weil sich deren Fokus komplett aufs Baby ausrichten. So sind denn auch diejenigen Hirnregionen nach der Geburt besonders aktiv, in denen Problemlösungen und Emotionsverarbeitung stattfinden.