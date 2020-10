Ein Brauch vor dem Corona-Aus

Kommt der Samichlaus noch nach Hause?

In gewissen Regionen der Schweiz möchten die Chlausgesellschaften den Samichlaus-Besuch digital stattfinden lassen. Das heisst: Der Samichlaus und der Schmutzli findet nicht überall in die Schweizer Stuben. Doch wer die Schutzmassnahmen befolgt, kann an manchen Orten doch noch auf den traditionellen Brauch hoffen.