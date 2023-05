Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (41), waren nicht nur von ihren royalen Pflichten zurückgetreten, sondern hatten seit ihrem Umzug in die USA im Jahr 2020 in mehreren Interviews, einer Netflix-Doku und in seiner Autobiografie «Reserve» die Königsfamilie auch teils scharf kritisiert. Die Beziehung Prinz Harrys mit William und Charles gilt daher als äusserst angespannt.