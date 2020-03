Sie ist erst seit Kurzem Mutter, kennt die Situation aber bereits: Anja Zeidler, 26, ist seit Tagen ausser Gefecht gesetzt. Dies verrät die Influencerin auf ihrem Instagramprofil. «Seit zwei Tagen kämpfe ich mit starkem Husten und hohem Fieber», schreibt sie zu einem Foto, das sie mit Freund Milan Anicic, 23, und Töchterchen Jela im Bett zeigt. Der Vater des Babys leidet ebenfalls – an Bronchitis. «Einzig unsere kleine Maus ist wohlauf, was hoffentlich so bleibt.»