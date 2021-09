Der 25-Jährige lebt heute in Zürich, hat gerade das Jurastudium abgeschlossen und arbeitet bei einer grossen Anwaltskanzlei in der Stadt. Er ist zu Besuch bei Mama Ariane Thurnheer, 60, und Eva Rothenfluh, 57. Die zwei Frauen wohnen inzwischen in Frauenfeld TG. Die Mutter von Marius feiert am folgenden Tag ihren Geburtstag, die ganze Familie reist für einige Tage gemeinsam ins Engadin.