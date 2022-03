Auf Tennis hat Lia offenbar keine grosse Lust

Im Alter, in dem Lia nun ist, hat Martina Hingis Tennis spielen gelernt. Auch Lia habe bereits erste Bälle geschlagen – allerdings wohl mit mässigem Elan. Dass sie dereinst in Mamas Fussstapfen als Tennis-Spielerin tritt, sieht Martina Hingis eher nicht kommen. Und das ist in Ordnung so. «Ein Kind kannst du nicht zwingen, es muss das selber auch ein wenig wollen.»