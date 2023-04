Schönfärberei bei Melanie Oesch

«Wir sammeln wochenlang Zwiebelschalen, um die Eier damit auf traditionelle Weise zu färben. Sind sie fertig, ist für mich Ostern», sagt Melanie Oesch (35). «Manchmal ist das bereits am Gründonnerstag, manchmal kommen Termine dazwischen, dann wirds Ostersamstag.» In ihrer musikalischen Familie seien traditionellerweise die Frauen fürs Färben zuständig, so die «Früher hatte mein Grosi den Lead, jetzt haben ihn meine Mutter Annemarie und ich.» Doch auch den Männern fallen wichtige Aufgaben zu. «Mein Vater Hansueli ist der Vorkoster; geht ein Ei kaputt, isst er es.» Ihre Söhne Eric (1) und Robin (3) machen da noch nicht mit. «Eric wird dieses Jahr sein erstes Ei probieren. Robin mag sie nicht. Das hat er wohl von mir. Bis ins Teenageralter ass ich keine gekochten Eier.»