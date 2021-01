Gendergerechte Farbwahl: Die Farbe Pink, in die so viele Eltern ihre Mädchen einhüllen, ist im Kinderzimmer von Sole und Celeste kaum zu finden. Stattdessen haben die Mädchen türkisfarbene Bettwäsche, einen blauen Teppich und eine rote Tapete mit exotischem Blumenmuster an den Wänden.