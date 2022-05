Musiker Kunz verrät nach Familienferien seine Reisetipps mit Kids

In den Frühlingsferien zog es viele Familien seit Langem wieder einmal in die weite Welt. Auch Musiker Marco Kunz und seine Frau Jenny fuhren mit ihrem Sohn Emil (2) und Baby-Tochter Helena (5 Monate) in die Ferne. Die Familie reiste über Paris nach London. Im Fernzug, wie der Musiker in einem Social-Media-Post verriet. SI-Family hat nachgefragt, wie die Reise verlaufen ist und ob das Elternpaar Zug-Fernreisen mit kleinen Kindern empfehlen kann.