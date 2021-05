Wie dachten Sie über das Muttersein, bevor Sie selbst Mama wurden?

Darüber hatte ich mir keine grossen Gedanken gemacht (lacht). Was ich aber merke: Unsere Gesellschaft stilisiert das Muttersein oder das Elternsein sehr hoch. Ich weiss nicht, ob dies Ausdruck davon ist, dass das Pendel wieder ins Konservative umschlägt. Klar, Eltern machen für ein Leben mit Kindern viele Kompromisse, und sie leisten einen Beitrag an unsere Gesellschaft, weil ihre Kinder übermorgen unsere AHV zahlen. Aber das bedeutet nicht, dass wir über jene, die keine Kinder haben, urteilen sollten. Ich bin der Meinung: «No rules but your rules.»