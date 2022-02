Pink über «verrückte Kinder», Erziehungsprobleme und das erste Handy

Der coolste Reisetipp, den Pink auf Lager hat

Reisen mit Kindern ist ein Themenfeld für sich. Pink hat als Weltstar darin besonders viel Erfahrung und teilt ihr Wissen mit uns: «Rituale helfen. Man kann überall in der Welt hinreisen, an Orte, die man mag, an Orte, die man nicht mag, in eine andere Zeitzone und so weiter. Aber wenn man stets die eigenen Rituale aufrechterhält, fühlt man sich sicher. Mit Ritualen meine ich zum Beispiel das abendliche Baden der Kinder oder das Vorlesen vor dem Schlafengehen, Knuddelzeit oder einen Song. Was auch immer man mag.»