Plötzlich ist Prinz Edwards Sohn James der Grösste

Wächst James noch weiter?

Wie das Universitätsspital Bern schreibt, lässt sich das Wachstum des Menschen grob in drei Phasen unterteilen. In den ersten Jahren unseres Lebens wachsen wir am schnellsten – mit zirka 25 Zentimetern pro Jahr. Anschliessend flacht das Wachstum etwas ab, bevor in der Pubertät nochmals einiges an Grösse hinzukommt: bei Frauen bis acht Zentimeter pro Jahr, bei Männern bis 10 Zentimeter.