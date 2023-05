Wenn sich das Baby plötzlich still hält: Manche Kinder turnen im Bauch der Mama monatelang wild herum und kicken in alle Richtungen. Das kann ganz schön unangenehm sein! Doch wenn sich das Kind plötzlich auffällig still verhält, geraten viele werdende Mütter in Sorge. Geht es dem Baby gut? In den meisten Fällen: Ja. Weniger Kindsbewegungen sind ein Anzeichen dafür, dass die Geburt kurz bevor steht. In den letzten Tagen vor der Entbindung wächst ein Baby extrem schnell – es wird also rasant enger in der Gebärmutter. Bei Unsicherheiten und Sorgen kann es dennoch nie schaden, die Hebamme, Frauenärztin oder den Frauenarzt um eine Untersuchung zu bitten.