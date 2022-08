Dass die Kinder des Paars einzelne Worte verstehen, davon ist auszugehen. Denn Königin Silvia verriet einst, dass sie ihren eigenen Kindern Deutsch beibrachte, indem sie ihnen Kasperlitheater in dieser Sprache vorspielte. Gut möglich, dass sie dies auch für ihre Enkelkinder tut, wenn die Kinder zirka einmal pro Jahr in Schweden zu Besuch sind. Jedoch werden Leonore, Nicolas und Adrienne in Schwedisch und Englisch erzogen. Ein vertrauliches Gespräch über Weihnachtsgeschenke sollte für Madeleine und Christopher also gerade noch drin liegen.