Sarah Spale verrät, welche Kinderbücher sie toll findet

Astrid Lindgren: Mit Büchern wie «Ronja Räubertochter» oder «Madita» und natürlich «Pippi Langstrumpf» schafft sie starke Vorbilder für unsere Kinder! Die Abenteuer der «Kinder von Bullerbü» machen Lust darauf, selbst wieder Kind zu sein. Mit «Michel aus Lönneberga» können sich viele kleine Schlitzohren da draussen identifizieren. Sie schreckt auch nicht vor schwierigen Themen zurück, so geht es in «Die Brüder Löwenherz» um den Tod. Keine Frage. Astrid Lindgren ist die Königin der Kinderliteratur. «Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit», so die schwedische Autorin.