Am 3. Januar ist Tim zur Welt gekommen, und die ersten Monate des Familienlebens waren zuerst ausserordentlich turbulent – und dann ausserordentlich ruhig. Denn als die beiden Zürcher Unterländer Anfang März von einer Mietwohnung in ihr erstes gemeinsames Haus zogen, war alles ein wenig viel aufs Mal: das Neugeborene, die zahlreichen Dinge, die bei einem Hauskauf zu erledigen sind, das Zügeln. Dann Jans ­Abschlussprüfung seiner Weiterbildung (CAS) in internatio­nalem Sportrecht und die Vorbereitung auf den ersten Ironman des Jahres, eine Eis­kunst­lauf­trainer-Prüfung von Sarah – alles innerhalb weniger Wochen. Da kamen sie kurz an ihre Grenzen.